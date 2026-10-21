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Une grande nouvelle pour Bob le chef et sa conjointe connue!

« Bob et moi, on fait jamais les choses à moitié »

Bob le chef
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

La conjointe de Bob le chef, la reine du true crime Victoria Charlton, fait une grande annonce sur les réseaux sociaux de son amoureux aujourd'hui, alors qu'elle confirme être enceinte!

La surprise, pour les parents, se trouve dans le joli bedon rebondi de la future maman, puisque le couple attend des jumeaux!

On peut lire : « Our biggest plot twist yet… TWINS 👶🏼👶🏼

On est très heureux (et anxieux) de vous partager cette magnifique nouvelle ! ❤️ Notre petite famille s’agrandira de deux nouveaux membres au printemps 2027. 🥹 visiblement, Bob et moi, on fait jamais les choses à moitié 😂

Les prochaines semaines seront consacrées à écouter mon corps et à essayer de me reposer pour garder ces deux petits bébés bien au chaud le plus longtemps possible. 🤰🏼

On est encore un peu sous le choc mais surtout tellement reconnaissants et impatients de rencontrer ces deux petits humains qui viennent déjà chambouler nos vies. 🤍🤍

Merci à nos amis @po_ayot et @roxanels pour le petit shooting photo improvisé »

Voyez la publication ci-dessous, accompagnée de magnifiques photos.

Nous offrons nous plus sincères félicitations au couple, en leur souhaitant deux beaux enfants en santé.

Notons que les deux amoureux ont déjà un enfant ensemble, un petit garçon prénommé Cole.

Mentionné dans cet article

Photo de Bob le chef
Bob le chef
Photo de Victoria Charlton
Victoria Charlton

Informations complémentaires

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