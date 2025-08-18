Accueil
Une grande étape dans la vie de Benjamin Gratton

« Trop nice. »

Image de l'article Une grande étape dans la vie de Benjamin Gratton
Par Élizabeth Lepage-Boily

Il y a quelques jours, Mathieu Gratton a partagé une vidéo sur la page du Monde de Benjamin dans laquelle il annonçait à son garçon que, cet automne, il allait enfin pouvoir suivre ses cours de conduite.

« OK. Nice. Nice », lance le jeune homme suite à la révélation de son père.

« Comment tu trouves cette nouvelle-là? », demande le papa.

« Trop nice », répète Benjamin. « Mais, papa il y a un test et ce test, c'est la concentration », ajoute le garçon sur le spectre de l'autisme.

« Oui, Benjamin, c'est sûr qu'il y a plein d'étapes avant d'avoir ton permis. »

« Pourquoi tu veux ton permis Benjamin? », demande alors le père bienveillant.

« Je vais vouloir conduire une voiture à un moment donné [...] pour faire mes activités », indique le jeune homme de 23 ans.

Regardez la vidéo adorable au bas de l'article.

Afin d'expliquer sa réflexion derrière l'inscription de son garçon à des cours de conduite, il écrit ceci :

« Après une bonne réflexion, une conversation avec maman et après avoir lu des centaines de vos commentaires positifs… On va se lancer dans ce défi! On a reçu des tonnes de conseils et de beaux témoignages. Certains ont réussi à obtenir leur permis et d’autres sont heureux d’avoir laissé leurs jeunes faire l’expérience, même si ça n’a pas fonctionné. On va donc vous tenir au courant de la suite des étapes. Une chose est sûre, Benjamin n’arrête pas de l’annoncer à son entourage avec beaucoup de fierté mais en sachant que ce ne sera pas facile. On lui souhaite bonne chance. Merci encore pour vos nombreux messages, vous avez fait partie de notre décision. La vie nous laissera savoir si Benjamin aura son permis ou pas… À suivre! 🙂 »

On souhaite bonne chance à Benjamin dans cette nouvelle étape!

