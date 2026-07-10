Une coïncidence qui change la vie : Simon Boulerice reçoit un témoignage bouleversant

Jeudi, l'auteur Simon Boulerice a reçu un témoignage touchant et bouleversant via ses réseaux sociaux.

Il allait comme suit : « Mon cher Simon, je dois te dire que tu as été un de mes anges gardiens

lundi sans même le savoir. J'ai eu un accident de vélo, j'ai fait un face à face sur la piste cyclable du Canal Lachine. Mes parents étaient à la première du film de Louis Bélanger et avaient déjà fermé leur cell au moment où j'ai voulu les appeler pour les aviser de l'accident. Mais juste avant le début du film, tu es venu t'asseoir juste en avant de ma maman, et elle a réouvert son cell pour m'écrire que tu étais juste en avant d'elle.

Elle a vu mon message, et a pu sortir juste avant le début du film. Elle est arrivée à mon chevet juste avant l'arrivée de l'ambulance.

Si t'avais pas été là, elle aurait vu mon message seulement à la fin du film. Une chance que t'étais là. »

Voyez sa publication au bas de l'article.

Il faut savoir que, lundi, Simon assistait à la première du film 125, rue des Malaises à la Place des Arts (photo en entête).

Parfois, il y a des coïncidences significatives qui peuvent changer une vie, ceci nous le prouve aujourd'hui...