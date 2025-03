Une ancienne participante de Si on s'aimait encore envoie un message inspirant

Christelle, qui a participé à la deuxième saison de Si on s'aimait encore, a partagé un message inspirant sur ses réseaux sociaux.

Lors de l'émission, Christelle avait admis dans ses entretiens avec Louise Sigouin avoir souffert de dépression.

Maintenant, l'assistante aux stages à la Polytechnique de Montréal propose un discours inspirant sur la santé mentale.

« Il y a des journées, comme aujourd'hui, où je réalise tout le chemin que j'ai parcouru. Je regarde en arrière et la dépression me semble être à des années-lumière, comme si c'était une autre vie.

Tant d'années à me sentir comme une victime et à agir comme tel, à voir tout comme une montagne insurmontable et à croire toutes ces voix dans ma tête qui me dévalorisaient.

Je suis fière de tout le travail que j'ai accompli sur moi-même. Il en reste encore à faire et il y aura toujours place à l'amélioration, mais aujourd'hui, je peux avancer la tête haute et rester debout, sans peur de tomber. J'ai trouvé mon équilibre. L'amour et la lumière remplissent maintenant tous les vides existentiels qui m'habitaient. 💪😇🌟

Si tout va mal, surtout gardez espoir. Vous n'êtes pas seul et la lumière trouve toujours son chemin. 💚💚💚 »

Bien des gens ont répondu positivement à ses mots, la félicitant et la remerciant pour son ouverture.

Notons que Christelle est toujours en couple avec Gino. Voyez une récente photo des amoureux ci-dessous.

