La finaliste d'OD Martinique, Claudia Dimopoulos, est en couple depuis un peu plus d'un an avec un dénommé Philippe Trudeau. Le pompier de formation est passionné de voyages, tout comme elle. Depuis quelques mois, ils ont ainsi voyagé ensemble à Amsterdam, à Disney, puis, au début mars, c'est dans les magnifiques paysages de la Suisse qu'ils ont posé leurs valises.

L'amoureux a profité de cette dernière escapade avec sa protégée pour lui demander sa main. Et la surprise totale dans le visage de la jeune femme est émouvante! Tout portait à lui faire croire qu'ils filmaient un contenu destiné aux médias sociaux, une tendance où, côte à côte, des partenaires de voyage se tapent dans la main pour transitionner d'une destination à l'autre. Mais, contre toute attente, il a profité du moment pour lui glisser quelques mots à l'oreille avant de s'agenouiller devant elle et sortir de son manteau une petite boîte bleue! Ainsi, ils ont eu droit à une magnifique scène spontanée, qu'on dirait tirée d'une comédie romantique pour la belle Claudia.

En partageant la scène sur TikTok, les commentaires se sont enflammés, cumulant près de 5 millions de vues à peine deux semaines après sa sortie. D'une part, les internautes se disant émus et inspirés par cette ode à l'amour, et de l'autre... complètement abasourdis par le fait que son copain se soit procuré une bague Tiffany & Co. pour la demander en fiançailles. Pour les curieux, les anneaux du genre chez ce bijoutier de renommée se vendent à partir d'environ 15 000 $. À ce, nous répondons, tant mieux pour eux!

Nous leur souhaitons beaucoup d'amour et de bonheur!