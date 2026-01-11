Un tournage qui ne s'est pas passé comme prévu pour Benjamin Gratton dans STAT

Ce mardi était diffusé le premier épisode de l'année de STAT, après une finale de mi-saison qui n'aura laissé personne indifférent, en décembre dernier.

Sans surprise, le sort du personnage de Benjamin Gratton était au coeur des préoccupations de l'épisode de cette semaine, alors que son état de santé aura grandement fait jaser tout au long du congé des Fêtes. Après la diffusion de l'émission de ce mardi, les téléspectateurs se sont d'ailleurs exprimés en très grand nombre sur les réseaux sociaux, à savoir si l'autrice de la série aurait bel et bien choisi de mettre un terme à l'arc narratif de Siméon Granger.

Pour autant, il semble qu'il n'y a pas que la scène qui ait été difficile à regarder, le tournage a été lui aussi parsemé d'embûches pour Benjamin. Cette semaine, ce dernier s'est effectivement exprimé sur ses réseaux sociaux, révélant qu'un petit incident s'était produit au moment dudit tournage. Par le moyen de sa maman Patricia Paquin, on apprend :

« Anecdote de tournage

Le tournage le plus difficile pour Benjamin dans l’épisode de cette semaine n’a pas été d’être couché dans un lit pendant de longues heures, mais bien la scène de l’incendie de la maison...

Alors qu’il attendait calmement à l’extérieur pour tourner sa scène, une abeille s’est posée sur son bras. Il a tenté d’avertir la réalisatrice, Julie Perreault, mais malheureusement, l’abeille l’a piqué.

Julie et Benjamin m’ont alors fait un FaceTime pour lui changer les idées, pendant que l’équipe, d’une grande bienveillance, lui apportait de la glace pour soulager la douleur. Benjamin ne pleure presque jamais — voir jamais — mais cette fois-là, de grosses larmes coulaient sur ses joues.

Comme quoi, à cet instant précis, le destin de Siméon était bien loin de ses pensées… alors qu’il se demandait surtout : mais quelle mouche m’a donc piqué ? »

Pauvre Benjamin! Fort heureusement, il ne semble pas y avoir eu de complication. Reste désormais à savoir ce qu'il adviendra de son personnage dans STAT.

Peut-être en saurons-nous davantage lors du prochain épisode de la populaire série médicale d'ICI Télé, qui sera diffusée ce mardi à 20 h?