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Un premier tapis rouge en amoureux pour Martin Matte et Laurence Leboeuf

La comédienne arbore une magnifique robe en dentelle!

Sur la photo : Martin Matte
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin
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Ce samedi 7 novembre avait lieu la 66e édition du Bal du Musée des beaux-arts de Montréal.

Pour l'occasion, de nombreuses personnalités du Québec, des milieux de la culture et des affaires, étaient réunies dans un décor enchanteur afin de célébrer l'art dans toute sa splendeur.

Cette année, le thème de l'événement, inspiré par le slogan « Revenir à l'amour », se voulait une invitation à redécouvrir la force des liens humains, du sentiment d'appartenance, de loyauté et d'unité. La soirée plongeait également ses convives dans l'univers de l'artiste japonaise Chiharu Shiota, dont les installations de fils entrelacés font l'objet d'une exposition cet automne au Musée des beaux-arts.

Pour l'occasion, les artistes avaient revêtu leurs plus beaux atours. C'est dans ce contexte que nous avons pu croiser Martin Matte, qui a posé pour la première fois, dans le cadre d'un événement tapis rouge, avec sa conjointe de longue date, la comédienne Laurence Leboeuf. Très élégant, le couple a attiré bien des regards.

Voyez la photo du couple ci-dessous. (Le texte se poursuit plus bas)

Étaient également de la partie Dominique Fils-Aimé, Mel Charlot, Kim Thúy, Catherine Chabot, Antoine Pilon, Diane Dufresne et plusieurs autres. Voyez toutes les photos de la soirée dans la galerie de ci-dessous.

La Fondation du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) annonce d'ailleurs avoir amassé plus de 2 millions de dollars lors de cette 66e édition du Bal du Musée, une réussite sur toute la ligne.

Bal de la Fondation du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM)

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Bal de la Fondation du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM)
Henry Mizrahi, Rana Ghorayeb, Stéphane Aquin, Jo-Anne Duchesne, Yves Lalumière, Annamaria Testani, André Dufour.
© MBAM / Frédéric Faddou
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Bal de la Fondation du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM)
Henry Mizrahi, Rana Ghorayeb, Annamaria Testani, Stéphane Aquin, Catherine Gentilcore, Alexandra Tremblay, Pascal Bérubé, Jo-Anne Duchesne, Yves Lalumière, André Dufour.
© MBAM / Frédéric Faddou
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Bal de la Fondation du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM)
Jo-Anne Duchesne, Roula Rossy, Alan Rossy, l’honorable Louise Arbour, Stéphane Aquin
© MBAM / Frédéric Faddou
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Bal de la Fondation du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM)
Jo-Anne Duchesne, Roula Rossy, Alan Rossy, l’honorable Louise Arbour, Stéphane Aquin.
© MBAM / Frédéric Faddou

Mentionné dans cet article

Photo de Martin Matte
Martin Matte
Photo de Laurence Leboeuf
Laurence Leboeuf

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