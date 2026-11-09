Un premier tapis rouge en amoureux pour Martin Matte et Laurence Leboeuf

Ce samedi 7 novembre avait lieu la 66e édition du Bal du Musée des beaux-arts de Montréal.

Pour l'occasion, de nombreuses personnalités du Québec, des milieux de la culture et des affaires, étaient réunies dans un décor enchanteur afin de célébrer l'art dans toute sa splendeur.

Cette année, le thème de l'événement, inspiré par le slogan « Revenir à l'amour », se voulait une invitation à redécouvrir la force des liens humains, du sentiment d'appartenance, de loyauté et d'unité. La soirée plongeait également ses convives dans l'univers de l'artiste japonaise Chiharu Shiota, dont les installations de fils entrelacés font l'objet d'une exposition cet automne au Musée des beaux-arts.

Pour l'occasion, les artistes avaient revêtu leurs plus beaux atours. C'est dans ce contexte que nous avons pu croiser Martin Matte, qui a posé pour la première fois, dans le cadre d'un événement tapis rouge, avec sa conjointe de longue date, la comédienne Laurence Leboeuf. Très élégant, le couple a attiré bien des regards.

Voyez la photo du couple ci-dessous. (Le texte se poursuit plus bas)