Un premier départ et des baisers secrets à L'amour est dans le pré

Ce jeudi, à L'amour est dans le pré, un des cinq agriculteurs annoncera - de façon assez froide - à un de ses prétendants que son aventure se termine sur-le-champ*.

Celui-ci se fera reprocher de ne pas avoir été assez démonstratif envers la personne qui l'a choisi pour venir sur sa ferme.

« Je suis un peu perdu, ça va me prendre un petit bout pour décanter un peu. [...] Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je suis quand même extrêmement déçu », mentionne-t-il.

Ses deux comparses l'accompagneront après l'annonce pour une promenade dans les bois. Un beau moment de solidarité! Ceux-ci voient un aspect positif dans son départ puisque la décision de l'agriculteur confirme d'une certaine façon ses intentions et prouve son authenticité.

Il s'agit du premier départ de la saison. Pour le moment, les autres groupes prétendants-agriculteurs sont toujours complets.

Dans ce même épisode, on apprend que « des bisous et des câlins » ont été échangés entre un agriculteur et deux de ses prétendants. Les rapprochements n'ont, par contre, pas été filmés par les caméras, puisqu'ils ont eu lieu après une fête, puis le lendemain, aux aurores. Il y aura certainement un peu d'inconfort dans ce quatuor, mais aussi beaucoup de respect et d'intégrité.

Le train a passé, j'ai pris le train.

L'amour est dans le pré est diffusé les jeudis soirs à 20 h sur les ondes de Noovo.

*À noter que nous employons le masculin afin de rester vagues quant à l'identité des individus concernés pour vous garder la surprise jusqu'à la diffusion de l'épisode.