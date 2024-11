Un nouveau projet surprenant pour Jonathan Roberge

À bien des égards, le quotidien est stressant, inquiétant et promis à toutes les plus sombres pensées. C'est dans cette optique que Jonathan Roberge dévoile aujourd'hui les grandes lignes d'un tout nouveau projet surprenant et fort intrigant, sur le thème de l'anxiété.

Après la scène, le monde littéraire et la télé, l'humoriste se tourne ainsi vers le balado pour extérioriser son stress et chercher une certaine dose de réconfort. Si l'auteur révèle que le pouding chômeur est ce qui l'aide à calmer ses ardeurs anxieuses, il a décidé de faire appel à quelques artistes connus pour soutirer des confidences et découvrir leurs astuces pour apprendre à s'apaiser dans un monde effréné, à désamorcer les états de panique.

Au fil des 7 épisodes de 15 minutes de Pouding chômeur pour l'âme, on apprend donc que Bruno Blanchet est un fervent adepte du ski de fond et que l'animatrice et comédienne Marie Soleil Dion est apaisée par les bruits de la sécheuse. De son côté, Phil Roy confie dans le premier épisode qu'il trouve un certain réconfort avec le son du ventilateur de la hotte de poêle. Rien de moins!

Parmi les autres invités, on retrouve Rose-Aimée Automne T. Morin (voyez sa photo ici), la comédienne Julianne Côté, Rémi-Pierre Paquin et Stéphane Laporte.

Longtemps considérée comme étant un sujet tabou, la santé mentale est aujourd'hui sur tous les fronts et est abordée avec beaucoup moins de gêne. Que des artistes connus acceptent de se livrer sur la question n'en est que l'heureux constat. Avec un soupçon d'humour et une oreille attentive, Jonathan Roberge ajoute son grain de sel aux discussions, avec toute l'humanité qu'on lui connaît. Cliquez ici pour tous les détails.

En plus du pouding chômeur, on ne peut pas dire que le populaire animateur renie ses racines culinaires québécoises, lui qui anime depuis peu l'émission Steak, blé d'Inde, patates, en référence au pâté chinois, sur les ondes d'Historia. Dans cette série diffusée les vendredis à 21 h, Jonathan s'entoure d'invités pour discuter de l'histoire de l'assiette du Québec, en revisitant certains des moments les plus marquants de notre gastronomie. Voilà qui est bien délicieux!

Tous les épisodes de Pouding chômeur pour l'âme sont disponibles dès maintenant, en exclusivité sur la plateforme OHdio de Radio-Canada.