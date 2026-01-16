Un nouveau mandat à la télé pour Daniel Melançon

Depuis son départ de l'équipe de Salut Bonjour, les projets à la télé de Daniel Melançon se font plus rares, si bien que ses fans sont nombreux à se demander quand nous pourrons le retrouver sur nos écrans.

Ceux-ci seront certainement comblés d'apprendre que l'animateur se voit confier un nouveau mandat par la chaîne RDS. En effet, sur les réseaux sociaux, celui-ci dévoile qu'il couvrira pendant quelques soirées les Internationaux de tennis d'Australie. Il déclare :

« Un beau mandat #Tennis m’a été confié par #RDS @rds J’aurai le privilège de décrire l’action des Internationaux de tennis d’Australie jusqu’aux 1/4 de finales aux côtés d’Helene Pelletier. 11 nuits de suite! Ça commence dans la nuit de samedi à dimanche! »

Découvrez la photo qui accompagne le texte en bas de cet article.

Il s'agit d'une excellente nouvelle pour Daniel Melançon, qui retrouve ses premières amours le temps de quelques soirées. Néanmoins, l'animateur baigne toujours autant dans le domaine du sport, car ce dernier est notamment la tête d'affiche du centre de golf Meilleure balle, avec qui il partage régulièrement du contenu sur les réseaux sociaux. Au coeur de centre sportif, Daniel y transmet des leçons individuelles, de groupe ou encore des événements corporatifs. Il est d'ailleurs possible de le contacter pour obtenir plus d'infos.

Mentionnons qu'il est également l'ambassadeur de la maison de production de contenu Golf le monde, alors qu'il y anime un balado sur le sujet. De beaux projets pour l'animateur, qui partage sa vie avec l'animatrice Anouk Meunier. Découvrez une rare photo de couple ici.