Un nouveau bébé dans la famille Occupation Double

Yannick Martel d'OD dans l'Ouest a annoncé via ses réseaux sociaux que sa fille était née le 23 juillet dernier.

L'agent d'immeuble est en couple avec Alexandra Lapierre, participante à la même saison d'Occupation Double.

Il s'agit de leur troisième enfant.

« The summer’s magic… ✨🎶

Parce que le 23 juillet, notre petite Summer est venue au monde et a rendu notre été plus magique que jamais. 💛

Née aux États-Unis, elle sera la première petite Américaine et Canadienne de la famille. 🇺🇸🇨🇦 Déjà officiellement la petite fille à papa… et papa a bien hâte d’approuver tous tes choix, surtout ceux qui concerneront les petits gars. 😂 », indiquait le fier papa sur ses réseaux sociaux.

De son côté, la maman a partagé des images de l'inscription du nom de sa fille dans des lieux publics, dont sur la devanture d'un restaurant à Disney.

Voyez les photos de l'adorable bébé au bas de l'article ainsi qu'une image récente des deux garçons du couple.