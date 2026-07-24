Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité
Stars

Un nouveau bébé dans la famille Occupation Double

Elle est parfaitement adorable!

Images de la finale d'OD dans l'Ouest
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Yannick Martel d'OD dans l'Ouest a annoncé via ses réseaux sociaux que sa fille était née le 23 juillet dernier.

L'agent d'immeuble est en couple avec Alexandra Lapierre, participante à la même saison d'Occupation Double.

Il s'agit de leur troisième enfant.

« The summer’s magic… ✨🎶

Parce que le 23 juillet, notre petite Summer est venue au monde et a rendu notre été plus magique que jamais. 💛

Née aux États-Unis, elle sera la première petite Américaine et Canadienne de la famille. 🇺🇸🇨🇦 Déjà officiellement la petite fille à papa… et papa a bien hâte d’approuver tous tes choix, surtout ceux qui concerneront les petits gars. 😂 », indiquait le fier papa sur ses réseaux sociaux.

De son côté, la maman a partagé des images de l'inscription du nom de sa fille dans des lieux publics, dont sur la devanture d'un restaurant à Disney.

Voyez les photos de l'adorable bébé au bas de l'article ainsi qu'une image récente des deux garçons du couple.

Mentionné dans cet article

Photo de Yannick Martel
Yannick Martel
Photo de Alexandra Lapierre
Alexandra Lapierre

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c