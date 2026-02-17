Un moment très difficile dans la vie personnelle de François Morency

François Morency a annoncé une triste nouvelle sur ses réseaux sociaux lundi.

Son chien Stand-Up est décédé.

Il écrit : « Une dernière sieste.

Après 12 ans et demi de gros bonheur, de course, de marche, de baignade, de lichage de face, de foie séché, d’amour inconditionnel et d’enthousiasme démesuré.

Naïvement, je nous donnais encore beaucoup de temps. Mais le cancer, ce roi des mange-marde, est venu te détruire en quelques jours.

Ta mort me fend le coeur. Mais tu l’as tellement rempli en me faisant sentir comme l’affaire la plus importante au monde que c’est ok malgré tout.

On ne doute pas de la beauté d’un si long voyage à cause d’un atterrissage inconfortable.

Merci ma belle Stand-Up.

Va rejoindre ta maman pour courir au paradis des chiens et passe me voir dans mes rêves quand ça t’adonne. »

Voyez sa publication touchante au bas de l'article.

Nous offrons nos plus sincères condoléances à François.

L'amour de François Morency pour les husky, lui qui est un grand amateur de course de chiens de traîneau, ne date pas d'hier.

Il y a presque 10 ans, il écrivait ceci sur ses réseaux sociaux : « J'adore les chiens huskies, ce sont des bêtes extraordinaires dont je suis complètement gaga, mais visiblement ils n'ont AUCUN focus quand vient le temps de prendre une photo!!!! » Voyez ses photos craquantes ci-dessous.