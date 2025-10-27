Accueil
Séries et télé
Publicité
Stars

Un mariage plein d'amour pour Geneviève Everell : Elle partage des images

« Je continue d’être sur mon nuage »

Image de l'article Un mariage plein d'amour pour Geneviève Everell : Elle partage des images
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce week-end fut particulièrement spécial pour Geneviève Everell et son conjoint Nicholas Lavoie, qui se sont mariés dans un magnifique événement intime, qui réunissait familles et amis.

La principale intéressée, toujours sur son nuage, a publié un message au lendemain de l'événement, tout en partageant de magnifiques photos.

Voyez sa publication ci-dessous (pour voir les photos, naviguez avec la flèche sur l'image).

Elle écrit : « Je commence doucement ici avec quelques clichés pris avec pleins d’amour de mon amie @flamant.rousse je continue d’être sur mon nuage, je vais continuer de contempler les photos et vidéos qu’on m’envoie et jvais vous bombarder de love toute la semaine ahahhahaha ! Sorry not sorry ! Pis j’ai pleins de choses à dire, de gens à remercier et de mention à faire mais pour le moment je vie encore le moment présent ! ♥️ @nicklecomik 💍💍❤️‍🔥 »

Nous leur offrons nos plus sincères félicitations pour ce mariage et nous leur souhaitons des années de bonheur et de santé!

Rappelons que le couple a une petite fille prénommée Millie-Love.

Mentionné dans cet article

Photo de Geneviève Everell
Geneviève Everell

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.1 - 35756b50