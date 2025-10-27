Un mariage plein d'amour pour Geneviève Everell : Elle partage des images

Ce week-end fut particulièrement spécial pour Geneviève Everell et son conjoint Nicholas Lavoie, qui se sont mariés dans un magnifique événement intime, qui réunissait familles et amis.

La principale intéressée, toujours sur son nuage, a publié un message au lendemain de l'événement, tout en partageant de magnifiques photos.

Voyez sa publication ci-dessous (pour voir les photos, naviguez avec la flèche sur l'image).

Elle écrit : « Je commence doucement ici avec quelques clichés pris avec pleins d’amour de mon amie @flamant.rousse je continue d’être sur mon nuage, je vais continuer de contempler les photos et vidéos qu’on m’envoie et jvais vous bombarder de love toute la semaine ahahhahaha ! Sorry not sorry ! Pis j’ai pleins de choses à dire, de gens à remercier et de mention à faire mais pour le moment je vie encore le moment présent ! ♥️ @nicklecomik 💍💍❤️‍🔥 »

Nous leur offrons nos plus sincères félicitations pour ce mariage et nous leur souhaitons des années de bonheur et de santé!

Rappelons que le couple a une petite fille prénommée Millie-Love.