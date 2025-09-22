Un magnifique hommage pour Normand Brathwaite : Une nouvelle murale à son effigie

Cette semaine, au Bain Mathieu à Montréal, on inaugurait une murale à l'effigie de Normand Brathwaite, afin de célébrer la contribution importante de l'animateur à la culture d'ici. Pour l'occasion, le principal intéressé était présent et a posé tout sourire.

La murale a été réalisée par l'artiste Laurent Gascon.

Voyez le magnifique résultat ci-dessous.

Sphère Média écrit sur ses réseaux sociaux : « Un moment mémorable aujourd’hui au @bainmathieu: le dévoilement de la murale de @laurent.gascon.5 en l’honneur de Normand Brathwaite! 🌟

Cette mosaïque colorée et lumineuse célèbre la contribution incroyable de Normand au patrimoine culturel québécois et montre à quel point il a marqué l’imaginaire, la vitalité et la diversité du Québec.

Nous sommes tellement fiers de collaborer avec lui depuis toutes ces années. Il mérite amplement cet honneur. 🤩 »

Vous pourrez continuer à suivre Normand Brathwaite chaque semaine à Belle et Bum cet hiver, sur les ondes de Télé-Québec, une émission qui lui permet d'ailleurs depuis des années de faire briller les musiciens et artistes d'ici.