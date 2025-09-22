Accueil
Séries et télé
Publicité
Stars

Un magnifique hommage pour Normand Brathwaite : Une nouvelle murale à son effigie

Un artiste qui fait briller la culture d'ici depuis des années.

Lancement de la programmation 2019-2020 de Télé-Québec
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Cette semaine, au Bain Mathieu à Montréal, on inaugurait une murale à l'effigie de Normand Brathwaite, afin de célébrer la contribution importante de l'animateur à la culture d'ici. Pour l'occasion, le principal intéressé était présent et a posé tout sourire.

La murale a été réalisée par l'artiste Laurent Gascon.

Voyez le magnifique résultat ci-dessous.

Sphère Média écrit sur ses réseaux sociaux : « Un moment mémorable aujourd’hui au @bainmathieu: le dévoilement de la murale de @laurent.gascon.5 en l’honneur de Normand Brathwaite! 🌟

Cette mosaïque colorée et lumineuse célèbre la contribution incroyable de Normand au patrimoine culturel québécois et montre à quel point il a marqué l’imaginaire, la vitalité et la diversité du Québec.

Nous sommes tellement fiers de collaborer avec lui depuis toutes ces années. Il mérite amplement cet honneur. 🤩 »

Vous pourrez continuer à suivre Normand Brathwaite chaque semaine à Belle et Bum cet hiver, sur les ondes de Télé-Québec, une émission qui lui permet d'ailleurs depuis des années de faire briller les musiciens et artistes d'ici.

Mentionné dans cet article

Photo de Normand Brathwaite
Normand Brathwaite

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.23.11 - c4667f18