La reine mère a passé un coup de fil pour annoncer une grande primeur à la communauté de Rouge pendant l'émission du retour à la maison dans laquelle Julie Ringuette était l'une des collaboratrices de Phil Roy. En recevant le coup de fil de Véro, l'invitée en a profité pour lancer à la blague qu'elle croyait que l'animatrice souhaitait annoncer avait recalculé son score à Zénith.

Mais c'est plutôt l'arrivée d'un nouveau Fantastique que Véronique Cloutier souhaitait divulguer. En effet, elle communiquait à la communauté que l'humoriste Neev se joindra à elle dès l'automne.

Elle expliquait avoir fait passer des auditions à d'éventuels futurs fantastiques et que ce dernier avait été un coup de coeur instantané pour toute l'équipe. Elle le qualifie de chaleureux, amical, drôle et punché! On est bien d'accord : quel bon choix!

« Heureux et un peu effrayé » d'embarquer dans l'aventure, l'humoriste a apporté les populaires beignes de chez Bernie pour faire plaisir à ses collègues !

