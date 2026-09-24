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Un grand jour pour cette candidate chouchou de MasterChef Québec

Ça part!

Masterchef Québec
Mélissa Lussier
Par Mélissa Lussier

La très colorée Jade Auclair-Roy, qu'on a découverte avec grand bonheur lors de la deuxième saison de MasterChef Québec, annonce fièrement aujourd'hui sur ses réseaux sociaux l'aboutissement d'un an de travail avec la sortie de son tout premier livre de recettes, intitulé La Cuisine de Jade.

« Un an d'essais, d'erreurs, mais de gros fun », écrivait-elle sur sa page Facebook. C'est un rêve devenu réalité pour celle qui a été finaliste à la célèbre compétition culinaire. Elle n'en est pas peu fière et on le comprend très bien! Elle tenait d'ailleurs à remercier les téléspectateurs sans qui tout cela n'aurait pu arriver, selon elle.

Pis vous, ma gang d'humains incroyables : MERCI MILLE FOIS. Vous faites partie de cette aventure et sans vous, je ne vivrais pas tout ça.

Elle tenait également à remercier tous ceux et celles qui l'ont appuyée de près ou de loin à travers cette réalisation.

Vous pouvez donc vous procurer dès maintenant son livre de recettes La Cuisine de Jade en librairie, chez Costco et Walmart.

Elle vous donne d'ailleurs un avant-goût des photos éclatantes qui s'y retrouveront sur sa page Facebook. Voyez sa publication ci-dessous.  

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