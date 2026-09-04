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Un drame sans nom pour Karine St-Michel d'OD Bali

« Aucune mère devrait devoir rentrer à la maison sans son bébé. »

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Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Karine St-Michel était enceinte de son premier enfant depuis plusieurs mois et commentait les étapes de sa grossesse sur ses réseaux sociaux.

Vendredi, elle a annoncé une terrible nouvelle dans deux stories déchirantes.

« Aucun parent ne devrait avoir à laisser partir son bébé. Aucun parent ne devrait envoyer son enfant en autopsie. Aucun parent devrait se demander pourquoi son bébé est mort. Aucun parent ne devrait avoir à vivre ce deuil inhumain.

Aucune mère ne devrait devoir accoucher de son bébé mort. Aucune mère devrait devoir rentrer à la maison sans son bébé. Mon visage est déformé par les larmes pendant que mon corps efface trop vite les marques visibles de Charles. Mon sang, mon âme. Je donnerais tout ce que j'ai pour qu'il revienne dans mon ventre.

Le 1er septembre 2026, je suis devenue une mère orpheline. »

« Nous avons appris la nouvelle dimanche après-midi. J'ai été provoquée dimanche soir.

Le plus grand amour de notre vie est né mardi le 1er septembre à 20:54. Charles pèse 7lbs, mesure 52cm. Le plus magnifique des bébés. Il n'a aucune anomalie. Il était parfait, prêt à vivre.

Le personnel du @chumontreal a été incroyable avec ma famille et moi. Ils ont respectés la dignité de notre bébé du début à la fin. »

Voyez ses publications ci-dessous.

Nous envoyons un torrent d'amour à Karine et sa famille.

Mentionné dans cet article

Photo de Karine St-Michel
Karine St-Michel

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