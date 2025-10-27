Un drame pour un couple de Si on s'aimait encore

Ce week-end, Christelle Lollier-Théberge, qui a participé avec son conjoint Gino à Si on s'aimait encore, a annoncé une bien triste nouvelle sur ses réseaux sociaux.

« Mon petit Floki d'amour, mon bébé, s'est fait frapper ce soir et il est décédé. J'ai pris cette photo environ 20 minutes avant. Je ne sais pas comment je vais réussir à passer à travers cette tristesse infinie. Svp, faites que je me réveille demain et que ce soit juste un cauchemar », indiquait-elle.

Le deuil d'un animal n'est pas une épreuve facile, et surtout pas lorsque notre précieux compagnon décède dans des circonstances aussi brutales.

Nous envoyons beaucoup d'amour à ce couple attachant et leur souhaitons beaucoup de courage pour traverser cette épreuve.

Précisons que Christelle et Gino ont un autre Chihuahua, qui se prénomme Bella. Voyez une photo ci-dessous.

Il y a quelques semaines, les conjoints ont vécu un autre deuil animalier, alors qu'ils ont dû faire leur adieu à leur chat Harlequin.