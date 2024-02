Un décès laisse toute l'industrie artistique en deuil

C'est sa femme, la photographe Manuela Gomez et leurs enfants, famille et amis, ainsi qu'une armée d'artistes et de professionnels du monde artistique qui sont plongés dans une inconsolable tristesse face au départ de l'artiste de 37 ans Felix Renaud. Face à cette tragédie, nombre de personnalités ont rendu hommage à l'homme dont le génie créatif était reconnu dans la communauté. Le photographe signait les visuels de couverture de séries télévisées, de pochettes d'albums, de campagnes publicitaires, de portraits de casting, etc. Voyez ses récentes réalisations ici : https://www.felix-renaud.com/ Sa femme a abordé la tragédie dans un hommage poignant : « Tu étais un rayon de lumière, de passion, de légèreté et de créativité! Tu aimais grand comme l’infini et tu donnais sans mesure. Quelle chance nous avons eu, Pablo, Luna et moi d’avoir été aimés par toi! Il est impossible d’être préparé à faire face à une tragédie comme celle-ci. Jamais au grand jamais j’aurais pu imaginer que mes enfants allaient perdre leur papa. Cette douleur est inimaginable. Tu étais le meilleur papa que j’aurais pu rêver d’avoir pour mes enfants! Le plus drôle, aimant, généreux et passionné! Je t’assure, tu leur laisse un héritage artistique incroyable! Je vais m’assurer de le garder en vie pour toujours! Ils n’auront aucun doute sur tout l’amour que tu leur as donné. Tu vivras pour toujours au travers de tes photographies, de tes dessins, de nos souvenirs. Je t’aime. Pablo t’aime. Luna t’aime. On disait toujours en famille ‘’Hasta el infinito y mucho mas allá’’ (À l’infini et plus loin encore!) Depuis qu’on se connaît. C’était d’ailleurs l’emblême de notre mariage. Cette phrase a encore plus de sens aujourd’hui! Te amaremos por siempre. ❤ FÉLIX RENAUD 1987-2024 » Guillaume Pineault, Koriass, Julie St-Pierre et d'autres artistes lui ont témoigné leur soutien en commentaires.

Le photographe et humoriste Alexandre Champagne partageait lui aussi des mots touchants à l'égard du défunt. « Mon bel ami précieux. J'allais commencer en disant qu'aujourd'hui, le milieu de la photo perdait un grand artiste. En y repensant, je réalise que c'est le monde entier qui devra maintenant faire le deuil d'un humain exceptionnel. "Grand comme six pieds mille" qu'on disait en riant, quand tu venais à la maison cet été, pour t'occuper de mon cœur brisé. Avec tes longs bras, tu m'as sorti du trou que je m'étais creusé pour me cacher de la vie. Ça faisait des années qu'on se connaissait, mais c'est en juillet qu'on a réellement connecté, à travers les épreuves et la paternité. Tu m'as sauvé la vie, je t'en remerciais à chaque conversation mais comme à ton habitude, tu refusais le mérite. J'ai eu le privilège de te photographier à ton chalet, ton endroit préféré au monde, entouré de tes enfants et de Manuela, l'amour de ta vie. On a passé une journée inoubliable pendant que nos filles jouaient comme si elles se connaissaient depuis des vies. Tu m'as torché aux dards, personne voulait partir de ce moment-là. Tu te demandais toujours si tu faisais bien les choses même si toutes les personnes qui t'ont croisé te le confirmaient et s'en parlaient entre elles. Maintenant que t'es là-haut, j'espère que tu comprends que tu réussissais tout mieux que nous. Que ce soit derrière une caméra ou devant tes enfants, ta manière d'être était exemplaire. Tu faisais partie des hommes que je tenais en haute estime, de par leur façon charmante d'exister. Un modèle masculin irréprochable au cœur qui n'avait pas de limites. Mon beau grand Félix, je sais pas quand les larmes vont s'arrêter, mais le long fleuve que je pleure sera pas facile à naviguer. Heureusement et comme consolation, je sais que Pablo et Luna auront la chance que leur père vive à travers les récits de ceux qui t'ont connu. Des récits d'amour et de bonté, un livre à la reliure dorée, rempli de sages moments et d'exemples à perpétuer. Un Roi de la vie. Repose en paix mon homme, j'irai voir les enfants. Je leur chanterai l'homme qu'était leur père avec tout un bouquet de mots d'amour. Je t'aime Félix, au revoir. La famille sera reconnaissante des dons commémoratifs à l'Institut de cardiologie de Montréal. »

Ingrid Falaise a également publié quelques mots, en partageant quelques souvenirs, des images qu'il a capturées d'elles, au travers des années. « 🕊️Félix 1987 - 2024 Ta créativité, tes idées puissantes, ton talent, ton amour et ta passion pour ton métier ont quelques fois croisés ma route… ce fut un privilège, un bonheur, et une fiesta à chaque fois. Ton talent fou et ta personnalité exceptionnelle est un deuil immense pour la communauté artistique. Manuela, je pense à toi, aux enfants et à vos proches. Mes sympathies les plus sincères et mon amour profond volent vers vous. ❤️❤️❤️❤️❤️@felix.renaud @lelagomez ».

Mike Clay, le chanteur de Clay & Friends et bon ami, partageait aussi un hommage au talent qui réalisait les images du band. « I love you Don Felix. Rest easy, there’s plenty of time now. Tell your homies you love them, it’s never ever a bad time. » [ Je t'aime, Félix. Repose toi, t'as tout le temps maintenant. Dites à vos proches que vous les aimez, c'est jamais un mauvais moment. - Traduction libre de la rédaction ].