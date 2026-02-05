Un couple d'OD Chypre pose pour une marque québécoise

Béatrice et Sébastien filent le parfait bonheur depuis qu'ils se sont rencontrés à Chypre dans le contexte romantique d'Occupation Double.

Pour faire la promotion de sa collection Saint-Valentin, l'entreprise québécoise Pop Underwear a demandé aux tourtereaux de devenir leurs modèles.

Ceux-ci sont des mannequins exceptionnels pour la marque, créée, entre autres, par une ancienne candidate d'OD Grèce, Jessika Dénommée.

Voyez des photos ci-dessous.

Ce n'est pas la première fois que Pop Underwear collabore avec des influenceurs connus. Zoé Duval et son amie Pascale De Blois ont déjà, par exemple, fait des photos de l'entreprise. Voyez une photo au bas de l'article.

La nouvelle collection Saint-Valentin de Pop Underwear est disponible dès maintenant. Découvrez-la ici.