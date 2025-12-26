Accueil
Un changement de tête pour Romie de Star Académie

Elle n'est plus blonde.

Élizabeth Lepage-Boily
En ce temps des fêtes, Romie Lacasse, que le public a découvert à Star Académie cette année, a choisi d'opérer un changement de tête.

« back to brunette 🤎 », écrivait-elle en dévoilant un vidéo de sa transformation sur ses réseaux sociaux.

« De la plus belle blonde à la plus belle brunette ❤️ », écrivait affectueusement son conjoint Joël Vogt, qui a aussi participé à Star Académie en 2025.

Tout récemment, Romie annonçait qu'une version acoustique de sa chanson « Trop », qui traite de l'affirmation de soi, est désormais disponible. « Une version plus fragile, plus près du cœur », indiquait-elle en partageant une photo absolument craquante d'elle enfant. Voyez le tout ci-dessous.

