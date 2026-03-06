Un candidat de L'amour est dans le pré décède tragiquement

Le site Ma Gaspésie nous apprend le triste décès de l'agriculteur Nicolas Demers, qui a été candidat à la quatrième saison de L'amour est dans le pré en 2015.
L'homme de 43 ans a été victime d'une collision de motoneige le 5 mars dernier dans le secteur du Lac-Gauthier à Saint-Irène.
Des amis de la victime et son employeur ont commenté la tragédie sur les réseaux sociaux. Lisez certains messages ci-dessous.
« Salut Isa »! « Salut Nico »! Ce sont les derniers mots qu’on s’est échangé après avoir passé un bon moment chez nos amis Jackie et Kim. Ce que j’aurais vraiment du te dire c’est: « je t’aime vraiment Nico! Tu es la personne la plus généreuse et impliqué que je connaisse. Tu es toujours là pour tes amis. Tu m’appelles toujours à ma fête et t’en rate pas une. T’es un vrai bon Jack. T’es un vrai ami précieux! Je t’aime Nico. Je t’aime très fort.🤍 » On est plusieurs ce matin qui donnerait n’importe quoi pour entendre une dernière fois ton rire, tes « salut ma belle Isa », tes histoires rocambolesques toujours racontées à la Nico. Je t’aime fort mon ami pis j’aimerais ça t’appeler pour te le dire. 😢 »
« C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès soudain de Nicolas Demers.
Nicolas faisait partie de notre équipe depuis peu, mais il était déjà bien connu et apprécié chez nous, étant également un client et un ami de longue date. Son énergie, sa bonne humeur et son engagement envers sa communauté faisaient de lui une personne profondément appréciée de tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer.
Passionné par le monde agricole et très attaché à son milieu, Nicolas représentait fièrement sa région et s’impliquait dans de nombreuses causes et initiatives locales.
Son départ laisse un grand vide, autant au sein de notre équipe que dans la communauté.
Au nom de toute l’entreprise, nous souhaitons offrir nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui ont eu la chance de croiser sa route.
Nos pensées vous accompagnent dans cette épreuve. »
« Quel dur coup ce matin. Mon amie Isabelle Paquin m’a confirmé le triste post qu’elle a écrit annonçant le décès d’un bon chum, Nicolas Demers. C’est tout un choc d’apprendre cette nouvelle. Agriculteur connu et reconnu, dans la région de Sayabec, Nicolas avait une joie de vivre remarquable et était un organisateur hors-pair. Je l’ai connu lorsqu’il avait mis sur pieds une soirée d’encouragement pour Carolanne D’Astous-Paquet qui participait à Star Académie. Par la suite, la Fondation Jennely Germain a pu compter sur sa grande générosité à plusieurs reprises. Je tiens à offrir à la famille et aux très nombreux amis de Nicolas Demers, mes plus sincères condoléances. »
Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de la victime.