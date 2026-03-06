Un candidat de L'amour est dans le pré décède tragiquement

Le site Ma Gaspésie nous apprend le triste décès de l'agriculteur Nicolas Demers, qui a été candidat à la quatrième saison de L'amour est dans le pré en 2015.

L'homme de 43 ans a été victime d'une collision de motoneige le 5 mars dernier dans le secteur du Lac-Gauthier à Saint-Irène.

Des amis de la victime et son employeur ont commenté la tragédie sur les réseaux sociaux. Lisez certains messages ci-dessous.

« Salut Isa »! « Salut Nico »! Ce sont les derniers mots qu’on s’est échangé après avoir passé un bon moment chez nos amis Jackie et Kim. Ce que j’aurais vraiment du te dire c’est: « je t’aime vraiment Nico! Tu es la personne la plus généreuse et impliqué que je connaisse. Tu es toujours là pour tes amis. Tu m’appelles toujours à ma fête et t’en rate pas une. T’es un vrai bon Jack. T’es un vrai ami précieux! Je t’aime Nico. Je t’aime très fort.🤍 » On est plusieurs ce matin qui donnerait n’importe quoi pour entendre une dernière fois ton rire, tes « salut ma belle Isa », tes histoires rocambolesques toujours racontées à la Nico. Je t’aime fort mon ami pis j’aimerais ça t’appeler pour te le dire. 😢 »