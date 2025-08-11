Accueil
Un ancien participant des Traîtres dans l'eau chaude

Pour sollicitation illégale d'argent auprès de petits épargnants.

Les traîtres
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce lundi, le Journal de Montréal nous apprend qu'un candidat ayant participé à l'émission Les traîtres, lors de la première saison, se retrouve dans l'eau chaude.

En effet, le journaliste Jean-François Cloutier indique que « l’ancien agent de renseignement Michel Juneau-Katsuya [voir sa photo ici] est dans la ligne de mire de l’Autorité des marchés financiers (AMF), qui le soupçonne de s’être accaparé illégalement des centaines de milliers de dollars auprès de petits épargnants et d’avoir fait de l’entrave en intimidant un témoin. »

Celui-ci était depuis quelques années présent dans les médias, pour commenter l'actualité en tant qu'ancien enquêteur à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et directeur de bureau au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).

Toujours selon des documents obtenus par le bureau d'enquête du Journal de Montréal, « l’AMF allègue non seulement qu’il aurait sollicité illégalement 283 000$ auprès de 14 personnes, mais qu’il aurait aussi fourni des informations fausses ou trompeuses à des investisseurs. »

De son côté, Michel Juneau-Katsuya aurait plaidé que ces accusations sont sans fondement, dans un communiqué qui figure au dossier.

Nous vous invitons à lire le reportage du JDM pour connaître tous les détails de cette affaire.

Informations complémentaires

