Un accouchement pas ordinaire pour Julie St-Pierre : « Un scénario de film! »

Il y a quelques jours, Julie St-Pierre annonçait sur les réseaux sociaux que son troisième enfant, Giulio, était venu au monde le 25 décembre dernier.

Celle-ci avait indiqué que son enfant était né trois semaines et demie en avance, mais avait choisi de ne pas raconter toute l'histoire sur le coup.

C'est quelques jours plus tard qu'elle révèle que son accouchement n'était pas conventionnel du tout.

« Infiniment reconnaissante devant cette équipe d’ambulanciers paramédicaux et de paramedics en soins avancés d’@urgences_sante. Je partage cette photo pour exprimer ma profonde gratitude car grâce à eux, cet accouchement en ambulance le 25 décembre dernier, à 36 semaines et 4 jours de grossesse, s’est finalement avéré être une expérience extraordinaire. MERCI! Quelle histoire de Noël pour tous et quelle façon pour notre beau Giulio de faire son arrivée au monde 🫶🏼 », écrit-elle sur ses réseaux sociaux.

La comédienne Sarah D. Hakim écrit : « Un scénario de film!! Félicitations Julie ✨🤍 ». Elle n'est pas la seule à croire que l'histoire de l'animatrice de radio est digne d'un drame hollywoodien. Véronique Cloutier est du même avis.

« Toutes mes félicitations Julie ainsi qu’au papa! Quelle histoire, quel travail d’équipe…la photo en dit long.👏🏻👏🏻👏🏻. », commente Marie-Claude Barrette, puis Monic Néron indique : « Quelle arrivée au monde épique ! Félicitations Julie, ravie de savoir que vous vous portez bien tous les deux 🤍xx ».

Après son congé de maternité, on pourra retrouver Julie St-Pierre à son micro de Rouge au travail. En attendant, nous lui souhaitons des moments tendres et doux avec sa petite famille!

