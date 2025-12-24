Un accident perturbe le Noël d'une des familles de L'amour est dans le pré

Jérôme a participé à la deuxième saison de L'amour est dans le pré et il y a rencontré l'amour de sa vie, Jessyca.

Depuis, les tourtereaux ont eu sept enfants et mènent une existence paisible sur la ferme.

Récemment, la maman a partagé une situation pénible que l'une de ses filles a vécue.

« Nos enfants sont forts et puissants.

Après son accident et sa troisième opération, elle était debout en moins de 24 heures. Le tibia a été fracturé - une fracture ouverte. Nous avons été chanceux: le péroné n'a pas été touché. Tous les fragments osseux étaient présents et bien en place, malgré les tissus déchirés. Nous aurons des rendez-vous tous les afin de bien surveiller la plaie. J'espère de tout cœur que tout reprendra sa place ».

Petit réconfort : la famille fêtera Noël sur la ferme.

« Depuis deux jours, nous sommes de retour à la maison. Mon plus grand souhait était de passer le temps des Fêtes dans notre petit chez-nous... et il s'est réalisé. J'avais un peu peur du retour, de cette nouvelle adaptation que nous devions lui offrir, mais tout se passe bien - même mieux que je ne l'aurais imaginé.

La complicité entre eux, dans la maison, est tout simplement immense. Elle dort avec sa grande sœur, et toutes prennent soin d'elle avec tant de douceur. Je n'aurais pas pu demander mieux. Je remercie la vie pour cette chance, même au coeur de notre malchance Je ne remercierai jamais assez l'équipe médicale qui a pris soin d'elle. »

On souhaite un temps des fêtes doux et réconfortant à cette belle et grande famille du pré! ❤️

Voyez une photo de toute la famille Dion ci-dessous.