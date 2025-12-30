Triste nouvelle dans l'entourage de Céline Dion

C'est avec tristesse que nous apprenons aujourd'hui que la Fondation Maman Dion, qui aidait les jeunes depuis maintenant 20 ans, cessera ses activités ce mercredi. La nouvelle a été annoncée sur les réseaux sociaux.

On peut y lire : « C’est avec regret que nous vous informons de la cessation des opérations de la Fondation Maman Dion qui avait comme mission l’aide à l’éducation et à la rentrée scolaire. En effet, la Fondation Maman Dion cessera ses activités à compter du 31 décembre 2025.

Nous tenons à remercier chaleureusement nos précieux commanditaires, nos fidèles partenaires et nos généreux donateurs pour le soutien et la collaboration dont ils ont fait preuve au cours de ces nombreuses années, contribuant ainsi au bien-être de milliers d’élèves.

Nous adressons également un immense merci à nos précieux bénévoles sans qui cette merveilleuse aventure n’aurait pu être possible. Votre engagement et votre passion ont été une source d’inspiration pour nous tous dans la réalisation de nos projets. Soyez assurés que Maman est avec nous en ces mots pour vous remercier.

Comme nous, nous espérons que vous garderez un bon souvenir des moments que nous avons partagés.

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes ainsi que Paix et Sérénité. »

Cette fondation a été portée à bout de bras pendant de nombreuses années par Thérèse Tanguay et Claudette Dion, la mère et la soeur de Céline Dion.

La Fondation maman Dion œuvrait depuis 2005 et avait pour mission de favoriser l’épanouissement, le développement de l’estime de soi et le désir de réussir à l’école des jeunes Québécois âgés de 5 et 16 ans issus de milieux défavorisés.

Rappelons que Thérèse Tanguay, alias Maman Dion, est décédée le 17 janvier 2020, entourée des siens.