Thomas Postigo, le fils de Marina Orsini, pose avec son amoureuse

Comme bien des vedettes québécoises, Thomas Postigo, le fils de Marina Orsini et Serge Postigo, a partagé une photo de couple sur ses réseaux sociaux.

Son amoureuse et lui avaient enfilé le même pyjama carreauté pour Noël.

Voyez le tout au bas de l'article.

Le jeune homme fréquente Emeline Blue, une étudiante en cinéma qui, selon son compte Instagram, chante dans un groupe de musique montréalais, Lost & Found.

Thomas Postigo aspire à faire carrière dans le monde des arts de la scène. Il travaille actuellement à la création de son premier album avec le réalisateur Peter Renallo et entreprend des cours de jeu et de diction.

En 2023, Thomas Postigo a pu monter sur la scène lors de l'italfestMTL, à Montréal, pour interpréter quelques chansons. Il a notamment chanté « Feeling Good » de Michael Bublé et a partagé un extrait de sa performance sur ses réseaux sociaux. Vous pouvez l'entendre ici.

Il a aussi participé au concours Battle Of The Bands en décembre, puis a récemment chanté pour les femmes en difficulté de la maison d'hébergement Le Chaînon. « De la préparation au moment de partager, chaque année je suis de plus en plus consciente de la chance que j’ai.

D’avoir une famille aimante et des amis si précieux.

D’avoir un fils en santé qui met un baume sur le cœur des femmes seules et en difficulté au Chaînon avec sa magnifique voix.

De vouloir rendre cette période de l’année plus douce pour son prochain chacun a sa façon.

J’ai une immense vague de GRATITUDE ❤️envers la vie.

Pensez-y…avez vous ce même sentiment? 😉 », écrivait la maman fière sur ses réseaux sociaux.

La mère de Thomas et comédienne partage régulièrement des extraits de ses performances. Vous pouvez d'ailleurs l'entendre ici interpréter « It’s Beginning to Look A lot like Christmas ».