Témoignage touchant : Benjamin Gratton rend le séjour d'une fillette plus doux à l'hôpital

Parfois, une rencontre fortuite peut changer drastiquement l'allure d'une journée.

Avec la permission de la maman d'Océanne Hamelin-Plourde, nous vous partageons un texte et une photo déposés sur les réseaux sociaux qui ont fait fondre notre coeur.

« Ma fille était de passage aux urgences aujourd’hui et malgré ses pleurs et ses douleurs, ce merveilleux jeune homme a rendu ma cocotte super heureuse et la voir sourire a fait du bien au petit coeur de maman!

Merci beaucoup pour votre temps & d’avoir réalisé un de ses rêves et prendre une photo avec nul l’autre que le grand Siméon. 🥳❤️ », écrivait la mère, Kristina, dans un groupe de discussion privé sur STAT.

Découvrez l'adorable portrait d'Océanne et Benjamin Gratton ci-dessous.

Rappelons au passage que nous avons assisté à une scène très touchante dans STAT lundi, alors qu'Isabelle demandait à Pascal de s'occuper de Siméon pendant qu'elle se remettait de son dernier traitement de chimiothérapie. « Même si j'avais pas le temps, je le trouverais », lui a-t-il répondu.

On peut donc s'attendre à voir réapparaître Benjamin dans la quotidienne très, très bientôt.