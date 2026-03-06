Photo : Sylvain Marcel présente sa nouvelle amoureuse sur un tapis rouge

Ce jeudi, alors que nous assistions à la première montréalaise du spectacle Les boys, nous avons eu l'occasion de croiser plusieurs artistes venus assister à l'événement.

Parmi ceux-ci, on retrouvait le comédien Sylvain Marcel, qui était tout sourire alors qu'il défilait sur le tapis rouge en compagnie de sa nouvelle conjointe, Marjolaine Labrie, qu'il fréquente depuis trois mois maintenant.

Les tourtereaux étaient franchement beaux à voir, alors qu'ils se regardaient avec des étoiles dans les yeux.

À ce sujet, le comédien nous dit : « On est sincèrement en amour, très, très, très, très en amour. On s'est rencontrés sur Facebook. Elle m'a fait une demande d'amitié et je l'ai trouvée magnifique. Je me suis dit, ça va être elle! »

Voyez les amoureux en photo ci-dessous.

Ne sont-ils pas magnifiques?

Nous leur souhaitons un avenir formidable, rempli d'amour!

Rappelons que l'on peut voir Sylvain Marcel dans la série Dumas, dans laquelle il interprète l'enquêteur Sylvain Diotte. C'est à voir les lundis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.