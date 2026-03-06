Accueil
Séries et télé
Publicité
Stars

Photo : Sylvain Marcel présente sa nouvelle amoureuse sur un tapis rouge

Un couple magnifique!

Image de l'article Photo : Sylvain Marcel présente sa nouvelle amoureuse sur un tapis rouge
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce jeudi, alors que nous assistions à la première montréalaise du spectacle Les boys, nous avons eu l'occasion de croiser plusieurs artistes venus assister à l'événement.

Parmi ceux-ci, on retrouvait le comédien Sylvain Marcel, qui était tout sourire alors qu'il défilait sur le tapis rouge en compagnie de sa nouvelle conjointe, Marjolaine Labrie, qu'il fréquente depuis trois mois maintenant.

Les tourtereaux étaient franchement beaux à voir, alors qu'ils se regardaient avec des étoiles dans les yeux.

À ce sujet, le comédien nous dit : « On est sincèrement en amour, très, très, très, très en amour. On s'est rencontrés sur Facebook. Elle m'a fait une demande d'amitié et je l'ai trouvée magnifique. Je me suis dit, ça va être elle! »

Voyez les amoureux en photo ci-dessous.

Ne sont-ils pas magnifiques?

Nous leur souhaitons un avenir formidable, rempli d'amour!

Rappelons que l'on peut voir Sylvain Marcel dans la série Dumas, dans laquelle il interprète l'enquêteur Sylvain Diotte. C'est à voir les lundis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

Mentionné dans cet article

Photo de Sylvain Marcel
Sylvain Marcel

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.25.0 - db4a5a7a