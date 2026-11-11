Stéphane Rousseau offre un cadeau tout spécial à ses fans

Stéphane Rousseau est le nouveau porte-parole de la chaîne d'épicerie québécoise Métro. Depuis octobre 2026, on peut donc le voir scander le slogan : « C'est encore meilleur. »

Suite à une rafale de commentaires d'appréciation de la part de ses fans, l'humoriste et comédien a décidé de leur offrir un cadeau tout spécial, soit un montage de scènes de bloopers tirées des tournages de ces publicités en question. « Bonjour tout le monde, je voulais vous dire un gros merci pour les retours hyper positifs sur la pub de Métro. On est hyper contents. Pis là, je me suis dit que ça prenait un petit bonus pour vous montrer comment ça s'est réellement passé sur le tournage. »

Ç'a bien été, un pet, bien évidemment!

S'ensuivent des moments cocasses attrapés sur le vif par les caméras, nous donnant accès à des séquences de décrochage rigolotes des comédiens qui figurent à ses côtés et de lui-même, ainsi qu'à des fous rires contagieux. Voyez le résultat au bas de l'article.

On peut dire que Stéphane a vu juste en offrant à ses adeptes ce petit trésor de montage, puisqu'ils l'ont à nouveau inondé de commentaires positifs. En voici d'ailleurs quelques-uns :

« 🔥 En feu comme toujours 😂👏 »

« Excellents bloopers !! À insérer avec les vraies pubs si possible. 🙌🔥 »

« Bon je vais chez Métro allée champignon 🍄 c’est là que je vais te trouver !!! À tantôt ! 😂 »

« 😂😂😂 On en veut encore! Tellement drôle ! »

« Y en a juste un comme lui ! La pub est excellente mais les bloopers c’est juste WOW et à ma prochaine visite chez mon Métro je vais chercher des Schtroumpfs ! Très bon choix de porte-parole. »

En effet, mention toute spéciale d'appréciation aux clins d'oeil dans les champignons! 🍄 🍄 🍄