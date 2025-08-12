Stéphane Rousseau met en vente une nouvelle oeuvre puissante et déroutante

Mardi sur ses réseaux sociaux, Stéphane Rousseau a partagé une image de sa plus récente oeuvre, intitulée Bêtise humaine.

Il s'agit d'un soldat, arme au poing, formé à partir de victimes ou d'intermédiaires de la guerre.

Dans les lunettes de l'homme, on peut voir des symboles de dollars.

Il s'agit d'une création puissante, voire déroutante. Voyez-la au bas de l'article.

Lou-Pascal Tremblay, le collègue de Stéphane dans STAT, écrit en commentaire de la publication : « Mon pref so far!! 👏 ».

Tous les internautes s'entendent d'ailleurs pour dire que l'illustration est vibrante et magnifique.

Stéphane Rousseau mettra en vente 10 impressions grand format (de 20,5 x 25,4 pouces) et 25 petits (de 14 x 17,1 pouces) signés et numérotés le vendredi 15 août à 12 h 30 ici.

Dans sa bio sur son site, son style est décrit ainsi : Par ses dessins et ses acryliques sur toiles et sur bois, il livre en effet des parts de lui-même, ses craintes et ses angoisses. Son iconographie fantasmagorique met en lumière ses réflexions sur la vie, la maladie et la mort, l’amour et la sexualité, la nature, les voyages, et autres interrogations humaines. Il prend plaisir à opposer la réalité aux fantasmes et le conscient au subconscient, plaisir alimenté par cette volonté de créer un équilibre entre l’harmonie et la tension qui habite tout être humain.

Notons que nous pourrons revoir Stéphane dans STAT dès cet automne. Il sera aussi de la distribution du Bye Bye 2025.