Stéphane Rousseau devient porte-parole de cette grande chaîne d'épicerie

Après Martin Matte, qui a fait un tabac au fil des ans comme porte-parole de Maxi, voilà que Metro requiert les services d'un autre humoriste pour devenir son représentant officiel.

En effet, Stéphane Rousseau a été engagé par la chaîne d'épicerie 100 % québécoise.

Une première publicité hilarante circule actuellement sur les réseaux sociaux pour annoncer la nomination de Stéphane à titre de porte-parole. Voyez-la au bas de l'article.

À noter que Metro profite aussi d'un nouveau slogan : « C'est encore meilleur ».

On peut dire que le choix de Stéphane Rousseau en est un judicieux pour l'entreprise, comme l'humoriste, polyvalent, possède une grande cote d'amour du public québécois et un humour espiègle qui colle à la tangente que semble prendre la compagnie avec ses publicités.

Les internautes semblent aussi être emballés par l'élection de Stéphane :

« Tout un porte-parole 🤩 wow !! »

« Oh vous avez fait une belle prise ! Le plus drôle des drôles 😀 »

« J’adore votre porte-parole 😉🤣 »

« Vous avez pris le meilleur!🤣 »

« Le meilleur porte-parole bon move! »

« Stéphane toujours aussi drôle, espèce de fou! 😜 »

« Superbe publicité. Joyeuse, sympathique et très belle présentation des produits. Félicitations!!! J’adore »

Nous avons déjà hâte de voir ce que cette collaboration nous réserve!