Star Académie : Le public a beaucoup de choses à dire sur le choix des 3 candidats en danger

Le thème de la semaine à Star Académie est la comédie musicale.

Si certains Académiciens ont été emballés par la thématique, d'autres étaient moins à l'aise, comme Joël.

Ce dernier a d'ailleurs livré une évaluation qui n'était pas à la hauteur de son talent. Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs mentionnent que, bien qu'il n'était pas à son meilleur, les professeurs ont été particulièrement durs avec lui.

« Moi j’ai écouté les auditions en live et le fait que les profs ont ri de Joël, je trouve pas ça correct. »

Aussi, le public ne comprend pas pourquoi Victoria a, encore une fois, été mise en danger.

« Victoria a vraiment bien chanté. Et on lui demande elle aussi de sortir de sa zone de confort et l’amener ailleurs, mais là avec sa 4e mise en danger elle aurait effectivement pu avoir une chanson qu’elle sentait plus... »

Rappelons que Garou a accordé à la jeune femme la pièce « Mon mec à moi » de Patricia Kaas, une chanson avec laquelle elle n'était, visiblement, pas très confortable.

S'il y avait des questionnements et des insatisfactions de la part du public envers le choix des professeurs pour les deux premiers candidats, c'est certainement la nomination de Camille qui a soulevé le plus de frustrations.

Les profs ont surtout reproché à la championne du théâtre musical sa trop grande intensité.

« Aille franchement le thème était "comédie musicale" et il reproche à Camille son interprétation 😡 qui comprend?? »

« J'ai été vraiment mécontente par le commentaire de Garou envers Camille. Elle était rayonnante, elle a donné le meilleur d'elle-même.... Pourquoi les gens ont-ils tant de mal à accepter les personnalités fortes ? Elle est explosive, laissez-la s'exprimer ! »

« Je suis bien mélangée, comment peut-on mettre Camille en danger 😳😳🤷‍♀️ c’était la thématique de comédie musicale, il me semble qu’elle l’avait. »

« Je n’en reviens pas qu’ils ont mis Camille en danger et non Katrine! Ouf! Camille était tellement dans son élément tandis que Katrine n’a pas lâché sa feuille! »

« Garou qui dit carrément à Camille de s’éteindre!! Elle est elle-même, d’une authenticité! Et il lui demande d’être quelqu’un d’autre! Aberrant!! »

Rappelons que, cette semaine, deux candidats devront quitter l'Académie. À suivre dimanche prochain à 19 h.