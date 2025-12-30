Accueil
Souldia célèbre l'anniversaire de sa femme avec des mots tendres

« C’est la fête de ma reine... »

Image de l'article Souldia célèbre l'anniversaire de sa femme avec des mots tendres
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Cette semaine, c'était l'anniversaire de la conjointe du chanteur Souldia, Anne St-Laurent.

Celui-ci a tenu à célébrer en grand celle qui partage sa vie depuis plusieurs années, avec une publication touchante sur ses réseaux sociaux.

Il écrit : « Aujourd’hui c’est une journée très spéciale 🖤

C’est la fête de ma reine , ma femme !! @mme.stlaurent

Celle avec qui j’ai traversé les tempêtes et les tragédies . Celle avec qui j’ai connu les victoires et le succès !!

Celle avec qui j’ai vécu les plus beaux jours de ma vie 🫶🏻

Merci de m’avoir donné la force pour soulever des montagnes, la preuve que l’amour est plus fort que tout …. Bonne fête ma femme , je t’aime !!! »

Voyez sa publication ci-dessous, où l'on voit sa femme en robe de mariée.

Nous nous joignons à lui pour souhaiter un bon anniversaire à Anne et une nouvelle année remplie d'amour et de bonheur!

Voyez les amoureux qui posaient ensemble dans la photo plus bas.

Souldia
Souldia

