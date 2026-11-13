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Sonia Vachon en deuil : Elle livre un témoignage poignant

« je sais que je ne dirai plus jamais cette phrase-là »

Sur la photo : Sonia Vachon
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin
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La comédienne Sonia Vachon est en deuil de sa mère, décédée la semaine dernière. Elle en a elle-même fait l'annonce dans le cadre d'une chronique dans l'émission « Génération J » de Julie Bélanger, à Rythme FM.

Visiblement ébranlée par cette perte immense, Sonia a offert un témoignage vibrant sur les impacts d'un tel deuil. Difficile de ne pas avoir la larme à l'oeil en l'écoutant, surtout pour ceux et celles qui ont connu la perte d'un être cher.

Voyez son témoignage en vidéo ci-dessous.

Elle indique : « Ma petite maman est partie dimanche dernier, et je vois beaucoup de choses avec lesquelles je vais devoir m'adapter, parce que c'est ça les changements, il faut s'adapter, sinon je pense que si on ne s'adapte pas à ce genre de changement, on est malheureux. On est très très très malheureux. »

« J'avoue que celui qui me trouble le plus, avec lequel je fais "ah, ah, bien non, voyons", moi j'appelais ma mère presque à tous les jours », poursuit-elle. « Moi, je m'en allais dehors, dans mon chalet, mon chalet c'est ma véranda en arrière, et c'est ma mère qui avait appelé ça le chalet, parce qu'elle trouvait que ça ressemblait à un chalet. Je disais tout le temps "ok, je vais dans le chalet, je vais aller appeler maman". Et là, je sais que je ne dirai plus jamais cette phrase-là. Alors c'est des changements qui ne sont pas faciles, mais justement, de la part de ma mère et de ma grand-mère, elles me disaient toujours "c'est la vie Sonia, c'est la vie, c'est comme ça, c'est la vie". »

La comédienne explique avoir appris le décès de sa mère, en recevant un texto peu de temps avant d'entrer en scène pour la pièce de théâtre Verdict 2. Un malencontreux concours de circonstances qui a été difficile pour elle. « C'est sûr que j'ai joué un peu tout croche », confie-t-elle.

Présente pour épauler sa complice, Julie Bélanger a trouvé les bons mots pour clore ce segment émotif : « J'ai juste envie de te dire qu'on t'aime beaucoup, ma belle Sonia, et qu'on t'adresse nos plus sincères condoléances. Je te trouve forte déjà d'être là aujourd'hui et d'avoir joué au théâtre. Je ne sais même pas comment t'as fait. On s'en fout des blancs, on s'en fout de ça, mais on t'accompagne là-dedans. Je t'aime. Veux-tu qu'on aille en musique? »

Et fidèle à la joie de vivre qui la caractérise, Sonia Vachon a esquissé un sourire en entendant la voix de Bruno Mars lancer la pause, comme quoi la vie continue même quand elle est plus difficile.

Nous souhaitons offrir nos plus sincères condoléances à Sonia Vachon, sa famille et tous les proches de la défunte.

Mentionné dans cet article

Photo de Sonia Vachon
Sonia Vachon

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