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Simon Gouache dévoile une photo de son nouveau-né

Il est papa pour la troisième fois.

Image de l'article Simon Gouache dévoile une photo de son nouveau-né
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Simon Gouache a partagé jeudi une photo de son troisième enfant, venu au monde le 22 août dernier.

Le petit garçon se prénomme Laurier et il est parfaitement adorable!

Voyez la photo dévoilée par le fier papa sur ses réseaux sociaux au bas de l'article.

L'humoriste, de passage à Sucré salé la semaine dernière, a abordé sa paternité avec Mélanie Maynard.

Cette dernière a d'ailleurs félicité son invité sous sa publication : « 😍😍felicitations Simon!! Welcome a board Laurier! ».

Simon Gouache est déjà le papa d'une fille nommée Maëla, née en février 2021 et d'un garçon nommé Lambert, né le 15 octobre 2022.

Nous joignons notre voix à la sienne pour souhaiter beaucoup de bonheur à la famille!

Mentionné dans cet article

Photo de Simon Gouache
Simon Gouache

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