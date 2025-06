Si on s'aimait célébrités : Voici qui est la médium qu'ont rencontrée Marc et Sophie

Ce lundi, à Si on s'aimait célébrités, Marc et Sophie sont allés rencontrés une médium.

Les commentaires qu'elle a portés sur les vies de chacun d'eux étaient très justes, tellement que les deux participants en ont été bouleversés.

La dame en question s'appelle Julie Veilleux. Ses dons sont ceux de la clairaudience, de la clairsentience, de la clairvoyance et de la guérison. Elle s'identifie également comme une « passeuse d'âme », qui permet à l'âme d'une personne décédée de rejoindre la lumière.

Elle offre des soins énergétiques, de la méditation ainsi que des soins à distance. Plus de détails ici.

Qu'on y croie ou pas, on apprécie cette ouverture vers la spiritualité que nous permet Si on s'aimait Célébrités. On ne pensait pas en début de saison que le collier de Marc allait nous mener là, et pourtant...

Au-delà des apprentissages de Louise Sigouin sur les relations amoureuses, le docuréalité nous permet de nous ouvrir sur certains sujets plus marginalisés.

Précisons que Marc est présentement en voyage, mais avec qui? Les âmes de Sophie et Marc dansent-elles toujours ensemble? Détails dans l'article en commentaire.