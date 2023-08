Séparation pour Pénélope McQuade et Philippe Fehmiu

Le magazine Echos Vedettes nous apprend en couverture de sa plus récente édition que Pénélope McQuade et Philippe Fehmiu se sont récemment séparés il y a quelques mois. Le magazine sera en kiosque à compter de ce jeudi.

Les deux artistes se fréquentaient depuis 2017. Le couple avait d'ailleurs fait sa première sortie publique lors du Gala des Prix Gémeaux.

Ils n'hésitaient pas à clamer leur amour sur les réseaux sociaux. Le couple semblait vivre une idylle hors du commun.

Philippe Fehmiu a d'ailleurs confié ceci au magazine Echos Vedettes : « Toutes les ruptures sont difficiles, celle-ci l'est particulièrement. On a vécu de grands moments ensemble, on a fait de belles choses, on a eu des conversations très enlevantes, on a partagé nos passions ensemble et présentement... on vit notre rupture. »

Nous avons croisé Pénélope McQuade cette semaine à la première du film Matthias et Maxime de Xavier Dolan, où elle était en solo. Voyez-la dans la galerie ci-dessous.

Notons que celle-ci est à la barre d'une toute nouvelle émission cette saison à Radio-Canada, intitulée Faites-moi rire!, une émission de variétés qui s'inspire de l'ADN humoristique des vedettes invitées pour les faire rire.