Séparation pour le couple gagnant d'OD Chypre : Lauriane s'explique

Les gagnants d'Occupation Double Chypre, Lauriane et Arnaud, ont passé le temps des fêtes dans leur famille respective, nous permettant de croire à la pérennité de leur relation post-OD.

Malheureusement, Lauriane a annoncé récemment sur ses réseaux sociaux qu'elle n'était plus en couple avec l'entrepreneur en restauration.

Son message se lisait ainsi :

« Bon dimanche à tous

Je sais que plusieurs d'entre vous attendaient une clarification depuis un moment. Désolée de ne pas avoir pris la parole plus tôt.

J'avais besoin de temps pour comprendre et mettre des mots sur une situation qui, pour moi aussi, demandait encore du recul.

Quand on participe à une émission de dating, on s'y engage avec certaines attentes, en se laissant porter par l'expérience et ce qu'elle promet. La réalité, toutefois, peut parfois prendre une direction différente de ce qu'on avait imaginé.

Depuis mon retour, tout est encore nouveau. Je prends le temps de m'adapter et de retrouver mes repères. Une chose est certaine : je tiens à rester honnête et transparente avec vous.

Arnaud et moi avons convenu récemment que nous resterons amis.

Je suis reconnaissante des précieux moments partagés ensemble et de ce que cette aventure m'a permis de vivre et d'apprendre. J'aurai probablement l'occasion d'expliquer plus en détails mon ressenti par rapport à ceci dans le futur, mais pour le moment, voici ce qu'il en est.

Merci encore pour tout le soutien.

Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt ! »

Nous souhaitons aux deux amis de trouver la personne qui leur convient!