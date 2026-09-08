Séparation pour Julie-Pier d'OD Chypre et Gabriel Fredette

Quelques semaines après avoir annoncé former un couple, l'ancienne candidate d'Occupation Double et humoriste, Julie-Pier Letarte, et le chanteur Gabriel Fredette [photos ici], notamment membre du collectif Classe Moyenne, annoncent leur séparation.

La candidate préférée des téléspectateurs d'OD l'an dernier a dévoilé la triste nouvelle ainsi sur ses réseaux sociaux :

« Gab et moi, on n'est plus ensemble.

On avait choisi d'officialiser notre relation publiquement, donc on trouvait ça important de vous l'annoncer nous-mêmes. On a réalisé avec le temps qu'une relation publique vient avec beaucoup plus de défis qu'on l'aurait imaginé. Il y a pas de méchant dans l'histoire. On a encore beaucoup de respect et d'affection l'un pour l'autre. Cette relation nous a beaucoup fait apprendre sur nous même et nous n'avons aucun regret.

On ne va pas répondre aux messages ou aux questions par rapport à la situation. On a choisi de rendre notre relation publique mais on se donne le droit de vivre cette période difficile en privé

Merci de respecter ça ».

À noter que nous retrouverons Julie-Pier très bientôt dans nos télés, alors qu'elle sera l'un des visages de la série documentaire Les affranchies : portraits de femmes en humour. Un épisode lui sera entièrement consacré dans lequel nous découvrirons les défis qu'elle a à relever dans son quotidien et les succès qui jalonne son parcours professionnel.

De côté de Gabriel Fredette, on peut entendre plusieurs de ses chansons à la radio, dont son plus grand succès, « Tant qu'on est toi et moi », qui s'est retrouvé #1 du palmarès radio pendant plusieurs semaines.