Sébastien Diaz révèle qu'il a déjà fréquenté cette populaire chanteuse

De passage à Sucré Salé ce jeudi, l'animateur et réalisateur Sébastien Diaz a fait une révélation surprenante sur sa vie amoureuse. Si ce dernier est en couple avec Bianca Gervais depuis plusieurs années, l'auteur a révélé que les choses auraient pu être bien différentes.

En effet, Sébastien a admis que la chanteuse Coeur de Pirate et lui se sont brièvement fréquentés. Il raconte :

« La date juste avant celle de Bianca Gervais, je suis allé souper avec Coeur de Pirate. À l'époque, ça je n'ai jamais dit! Avec Béatrice Martin, qui commençait, elle venait de sortir son premier album. Moi je l'avais croisée, je savais même pas sa musique! On avait eu du fun, on était allé souper mais ça n'a pas cliqué. »

Et Mélanie de dire à Liv, la fille de Sébastien et de Bianca, qui était également présente sur le plateau :

« Liv, tu aurais pu être la fille de Coeur de Pirate! »

Vive d'esprit, la jeune fille de onze ans a aussitôt rétorqué qu'elle préférait être la fille de Bianca Gervais.

Au cours de l'entrevue, Sébastien a aussi dévoilé les grandes lignes du projet qui l'occupe actuellement, soit l'adaptation cinématographique du roman Baignades, d'Andrée A. Michaud. Le thriller raconte l'histoire de survie d'une famille en camping qui doit quitter les lieux, par un soir d'orage. Le rôle principal a été confié à sa conjointe Bianca Gervais, un choix évident selon le réalisateur.

« C'est une mère éplorée », dit-il, « et Bianca est bonne pour jouer les presto à 10. [...] Je ne vois pas qui d'autre pourrait jouer ça. »

Pour le moment, aucune date de sortie n'a été annoncée pour le nouveau film. Il faudra rester à l'affût!

Sucré Salé est diffusé du lundi au vendredi à 18 h 30, sur les ondes de TVA.