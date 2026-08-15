Sébastien Benoit dévoile un secret sur sa vie qu'il n'a jamais révélé publiquement

Cette semaine, c'était au tour de l'animateur Sébastien Benoit de se faire interviewer par Marie-Claude Barrette, à l'occasion d'un nouvel épisode d'Ouvre ton jeu. D'emblée, l'instigatrice du balado a indiqué bien peu connaître l'homme de 53 ans, si ce n'est son évidente passion du métier.

Il est vrai que Sébastien dévoile très peu d'informations sur sa vie privée dans les médias; c'est pourquoi cette entrevue était très attendue... Et nous n'avons pas été déçu! Au fil de l'entretien, Sébastien s'est ouvert peu à peu, révélant quelques secrets. Lorsque le moment de choisir une carte rouge est venu, l'animateur de Chanteurs masqués a affirmé qu'il n'avait jamais révélé cette information publiquement, lui qui est plutôt réservé sur sa vie privée.

« Ça, c'est quelque chose que vous ne savez pas de moi parce que je n'ai pas besoin de m'exprimer dans les médias. Je suis un Roger Bontemps 98,5 % du temps. Quand je me choque, c'est pas beau. Je n'ai pas de... Je pense que le bon mot en français, parce que mon père écoute, ce serait un gradateur sur une lumière. Un dhémeur. Je n'ai pas de dhémeur. Il y a des affaires qui me font sursauter. Complètement. Des fois, je suis très, très, très émotif sur certaines choses.

Si je vois qu'il est arrivé quelque chose à notre garçon, que j'ai senti qu'on n'a pas été correct avec lui, même si je n'ai pas eu l'histoire au grand complet, ça se peut déjà que je monte sur mes grands chevaux, que je sois énervé et que je sois prêt à... Je vais vous donner un exemple, pas qui concerne mon fils, mais je vais vous donner un exemple. Moi, je vis dans un quartier résidentiel, il y a des écoles, des écoles primaires, puis il y a des fous qui conduisent comme des fous devant des des zones scolaires. Ça m'est déjà arrivé de sortir de mon auto et de courir après quelqu'un. Puis j'étais prêt à me battre! »

Il poursuit :

« Il y a des gens qui roulent très vite, puis ils s'arrêtent, puis des fois, je fais ça, j'emploierai pas des gros mots, mais j'interagis. J'interagis, mais c'est pas poliment. Ça, je le sais, je suis pas fier de le dire, mais je suis très, très, très, très prompt des fois sur des affaires. Puis c'est ça qui surprend, tu me vois pas venir. Mais ça, ça me fait virer fou. »

Il explique ensuite que c'est sa blonde qui l'aide à désamorcer les situations, répondant du même coup à la question de Marie-Claude, à savoir ce que sa conjointe lui apportait dans sa vie. Pour en apprendre plus sur l'homme derrière l'animateur, nous vous recommandons fortement d'écouter ce nouvel épisode d'Ouvre ton jeu, disponible dès maintenant sur toutes les plateformes d'écoute.

Rappelons que Sébastien reprendra bientôt les rênes de Chanteurs masqués. Découvrez quand l'émission reviendra en ondes ici.