Saskia Thuot partage une rare photo avec son grand garçon

Comme bien des adolescents, le fils de Saskia Thuot n'aime pas beaucoup se faire prendre en photo.

Pour la Fête des Mères, il a toutefois accepté de prendre la pause avec sa maman.

Voyez le joli portrait mère-fils ci-dessous. Notons que Saskia est aussi la mère de Simone, 16 ans, que vous pouvez voir dans une autre publication au bas de l'article.

En accompagnement de la photo avec Laurence, la fière maman écrivait ceci dimanche :

« À toutes les mamans que cette journée soit douce Être maman est le plus grand, enrichissant et parfois périlleux des voyages. Un voyage qui passe à la vitesse grand V. Non mais regardez mon petit Laurence devenu si grand. Il me semble que c’était hier que j’ai été surprise par l’équipe de Décore ta vie pour faire sa chambre 🥹 Depuis le 30 janvier 2005, Saskia est devenue la maman de Laurence et puis en 2008, la maman de Simone. Je n’ai jamais imaginé que ça allait autant changer ma vie et je ne pensais jamais pouvoir aimer autant et inconditionnellement

Bonne fête des mères à toutes les mamans, les belles-mamans, les grands-mamans et les figures maternelles

Pour la fête des mères, j’ai eu droit à une photo avec mon grand! Youppiiiiiiiii! 🎉 »

Précisons que Saskia Thuot est la propriétaire de l'entreprise BALMY Towels, qui vend essentiellement des serviettes turques, tissées sur métier à main. Visitez le site officiel de l'entreprise ici.