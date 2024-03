Sarah-Jeanne Labrosse sort de son congé parental et arbore un look flamboyant

Sarah-Jeanne Labrosse était flamboyante, sur le tapis rouge dressé en l'honneur de la première médiatique de Révolution en tournée.

Abordant sa nouvelle coupe de cheveux, un bob qui lui va à ravir, la comédienne et animatrice osait un look à la fois chic et décontracté avec une robe de la marque Zimmermann « qui fait changement des cotons ouatés! », nous disait-elle en entrevue, alors qu'elle vient de donner la vie pour une seconde fois en janvier dernier.

Après un automne (ou plutôt une année - ou une vie?) bien occupé, elle est présentement en « congé » parental et si sa nouvelle réalité postpartum se déroule à merveille, elle nous assure que ce n'est pas non plus de tout repos! On adore suivre son quotidien très authentique et accessible sur les médias sociaux. On lui lève notre chapeau.

Nous en avons profité pour lui demander ses impressions concernant la 5e saison de Révolution, l'émission qu'elle anime avec brio. Si elle n'avait qu'à parler d'un seul candidat de cette mouture - lequel ou laquelle l'a marqué, tant par son talent que par son évolution?

« Gabrielle, je pense, la gagnante. Je pense qu'elle a une nature un peu plus insécure et elle ne pensait pas qu'elle allait gagner, elle ne pensait pas qu'elle allait "shiner" de même. Quand elle va monter sur scène, tout le monde va l'applaudir, c'est sûr, elle nous a vraiment touchées profondément. Ça m'émeut de la voir s'épanouir sur scène et avoir ces opportunités-là, elle le mérite tellement. »

Sarah-Jeanne a vu juste, car l'arrivée de la danseuse en question s'est faite sous un tonnerre d'encouragements de la part du public. Curieux de connaître nos impressions de cette nouvelle mouture de Révolution en tournée? On vous dit tout.