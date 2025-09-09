Sara Dufour vit une situation inattendue sur scène

Il y a une semaine de cela, Sara Dufour a été invitée à faire la première partie du spectacle de Roch Voisine à Joliette.

Elle a interprété sa version de la chanson « Darlin' », qu'elle a créée pour l'émission Zénith. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que, durant le spectacle, Roch aille la chercher par la main, l'amène sur scène et l'encourage du regard à chanter la version originale de « Darlin' » avec lui.

« J'étais tellement gênée! », disait-elle dans un live sur Facebook récemment. « Je ne m'attendais tellement pas à ça! »

Elle ajoute : « Il me regardait en voulant dire : "Chante!" Mais moi je n'avais pas analysé. On ne la fait pas dans la même tonalité. Bref, j'ai réussi à la faire. »

J'ai eu du gros fun! J'étais crampée tout le long parce que je ne m'attendais pas à ça pantoute.

Sara a partagé des vidéos des deux versions de la chanson « Darlin' », la sienne et l'originale en duo. Vous pouvez voir le tout dans sa publication ci-dessous.

« Décidément, mon aventure à @emissionzenith m’aura fait vivre des grandes choses sur toute la ligne pendant des mois !! », indique-t-elle.

Rappelons que Zénith sera de retour l'hiver prochain.