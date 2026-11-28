Depuis de nombreuses années, l'autrice-compositrice-interprète Sara Dufour roule sa bosse avec succès dans le milieu musical. Au fil des ans, celle-ci a gravi les échelons, un à un, et est devenue l'une des étoiles les plus brillantes de l'industrie du spectacle.

Pour autant, Sara n'oublie pas d'où elle vient, et c'est précisément cette avenue de nostalgie qu'elle a choisi d'emprunter ce vendredi, en partageant un touchant souvenir de tournée, en compagnie du groupe Les Cowboys Fringants. Il y a cinq ans, explique-t-elle, elle faisait sa première apparition sur la scène du Centre Bell, en ouverture d'un spectacle de la mythique formation québécoise.

Elle écrit:

« Il y a 5 ans jour pour jour, mon petit cœur était très fébrile, car dans quelques heures, j’allais monter pour la première fois de ma vie sur les planches du Centre Bell pour jouer en ouverture des Cowboys Fringants !! C’était LE début de la grosse vague que ma mère m’avait prédite la veille de son décès. Quel moment et quel souvenir incroyable. J’me rappelle que les Cowboys nous avaient tous invités à remonter sur scène avec eux à la fin du show et que c’était exaltant comme « feeling ».

Je suis hyper reconnaissante d’avoir pu vivre ce moment si précieux et tout ce qui s’en est suivi par la suite. C’était le début de ce que ma mère m’avait prédit et la vague n’est pas simplement passée, elle m’a emmenée beaucoup plus loin et j’ai appris à surfer dessus. Merci maman, merci aux Cowboys, merci la vie. »

Découvrez la publication complète en bas de cet article.

Depuis, l'eau a coulé sous les ponts et la carrière de Sara Dufour ne cesse de briller de mille feux. Nous lui souhaitons beaucoup de succès avec ses nouveaux projets. Elle a d'ailleurs fait paraître en septembre dernier un nouvel album, Dolbeau-Mistassini.

Pour les prochaines dates de spectacles, on consulte son site web officiel.