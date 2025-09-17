Sam Breton, en deuil de son animal de compagnie, livre un témoignage bouleversant

Le deuil animalier est un sujet particulièrement douloureux, qui touche beaucoup de personnes. C'est tristement le cas de l'humoriste Sam Breton, qu'on peut voir actuellement dans Chanteurs masqués, qui a dû faire ses adieux à son chien, Genji.

Évidemment, cela ne se fait pas sans heurts, comme il l'explique dans un bouleversant témoignage, publié sur les réseaux sociaux. Des mots qui nous ont donné les larmes aux yeux.

Il écrit : « Mon fils, mon amour, mon Genji… Depuis dimanche soir, la maison ne m’aura jamais paru aussi grande. Tout comme mon cœur, tout est vide ici. Outre les larmes qui parcourent mes joues, rien ne bouge depuis ton départ. Tes toutous immobiles sur le plancher, la médaille de ton collier qui scintille tristement et ta laisse au pied de la porte, inerte, ne demandant qu’à se faire brasser d’un bord pis de l’autre.

Sache que malgré la grande douleur qui pèse sur mon cœur, je ne peux que sourire quand je pense à tous les magnifiques moments que tu m’as offerts aux cours des six dernières années. Tu aimais tout le monde et tout le monde t’aimait. Même durant ton combat des neuf derniers mois, tu arrivais toujours à l’hôpital avec le sourire, prêt à encaisser une autre chimio, prise de sang, médicaments, radiographie et j’en passe. Tu as toujours été fort et fier.Même dans tes derniers moments où juste respirer était compliqué pour toi, tu auras resté patient, doux, aimable et heureux. Quel chien d’exception tu étais.

Pour une énième fois, mes yeux s’embrouillent en écrivant ce texte, car au moment d’écrire cette ligne, ta petite sœur vient de se coucher à mes pieds sous la table comme tu avais toujours l’habitude de le faire. C’est déchirant de la voir s’arrêter à chaque endroit où tu venais te déposer pour rêver. Elle vit son deuil, elle aussi. Chaque fois qu’on revient de marcher, elle court dans la maison, espérant retrouver son homme. Elle ne comprend pas encore que tu ne reviendras pas. Et pour être honnête, moi non plus.

Mais va être forts ensemble et on va essayer d’apprendre du mieux qu’on peut à vivre en ton absence. Merci pour toutes tes lichettes, merci pour toutes tes faces d’épais qui me faisaient tant rire, merci pour ton gros caractère, ta grande intelligence, ton museau sur mon bras en me fixant jusqu’à temps que je me lève du lit, merci pour tes colleux quand tu sentais que j’étais triste et tes excès de joie quand je revenais la nuit après mes spectacles.

J’t’oublierai jamais mon amour de fils. »

Voyez des photos touchantes du duo ci-dessous (naviguez avec la flèche sur l'image).

Nous offrons à Sam Breton nos plus sincères condoléances pour la perte de cet être cher.

Notons que Guylaine Tremblay proposait récemment un documentaire sur le deuil animalier, La vie après toi : traverser un deuil animalier, offert sur Véro.tv.