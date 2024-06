Rythme engage un humoriste populaire et sans filtre pour le retour à la maison cet été

La chaîne Rythme annonce ce mercredi que nul autre que Mathieu Dufour prendra le contrôle des ondes pour le retour à la maison cet été.

« Avec lui, on ne sait jamais ce qui peut arriver ! 🎉 », peux-tu lire dans la publication. « On vous le promet; les deux plus belles heures de votre journée seront à Rythme dès le 17 juin à 16h ! »

Comme l'humoriste (qui a su prouver maintes et maintes fois ses talents d'improvisateur) a beaucoup d'amis dans le milieu artistique, plusieurs d'entre eux ont salué sa nomination avec enthousiasme, dont Marilou, qui écrit : « J’ai peuww » et Ingrid Falaise, qui dit : « Omg ! Contrôle total de @mathduff ça promet !! Été de feu à Rythme ».

« L’arrivée de Mathieu est une dose incroyable d’énergie et de bonne humeur. Les auditrices seront vraiment diverties et vont passer un super été c’est garanti! », explique Paul Awad, directeur des programmes de Rythme.

Mathieu partagera l'antenne avec la pétillante Marjorie Vallée [voyez des photos ici].