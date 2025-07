Rosalie Taillefer-Simard souligne 12 ans d'amour avec son conjoint

Cette semaine sur ses réseaux sociaux, Rosalie Taillefer-Simard, la fille de Marie-Josée Taillefer et René Simard, publiait un message pour souligner ses 12 ans de couple.

En effet, elle et son conjoint Gabriel forment une famille depuis plusieurs années. Ils sont les parents de la petite Adélie.

Rosalie écrit : « Je suis chanceuse d'avoir Gabriel qui m'aime comme je suis. 🥰 On est ensemble depuis 12 ans déjà... Incroyable. C'est simple et on s'encourage toujours. Je t'aime.

On est au magnifique mariage de mon cousin Émile et Catherine que j'adore! Félicitations! ❤️🥹

Bonne semaine à tous!!! 😘 »

Voyez-les en photo ci-dessous.

Ne sont-ils pas magnifiques?

Nous leur souhaitons tout le bonheur du monde et des années de complicité et d'amour à venir!