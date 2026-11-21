L'an dernier, Rosalie Taillefer-Simard annonçait qu'elle avait subi des complications de santé, qui avaient entraîné l'arrêt de sa grossesse, quelques semaines à peine après avoir appris l'heureuse nouvelle.

La grossesse ectopique, ou extra-utérine, s'était manifestée par une masse dans sa trompe de droite, nécessitant une opération d'urgence, afin d'éviter la formation d'une hémorragie. Un an plus tard, c'est une Rosalie pleine de vie qui a repris d'assaut ses réseaux sociaux, pour donner de ses nouvelles. « Est-ce que je peux retomber enceinte? » se questionne alors à haute voix la fille de René Simard, avant de rassurer ses fans quant à son état de santé actuel.

Puis, survient une annonce que personne, pas même elle, n'attendait : elle est enceinte.

« Ça fait plus qu'un an et demi qu'on essaie, qu'on espère avoir un deuxième. Et là, bon, je vais consulter un centre de fertilité. [...] On n'avait pas de pression ni rien. On était d'accord là-dessus, ensemble. Puis là, à un moment donné, j'avais vraiment mal à la tête pendant quatre jours. Puis là, je n'avais pas mes règles, fait que je me suis dit : "Ah, faut que je fasse un test." »

« Je suis enceinte! J'en revenais pas! » lance-t-elle, visiblement enchantée à l'idée d'agrandir sa famille. On aime tant sa façon de voir la vie, elle qui est un véritable exemple de bonheur et de résilience. Nous tenons à exprimer nos plus sincères félicitations au couple, et espérons que la grossesse se déroule sans aucune complication.

Pour le moment, nous ne savons pas s'il s'agit d'un petit garçon ou d'une petite fille. Rappelons que Rosalie est maman d'une petite fille de trois ans, Adélie. Mère et fille ont récemment posé ensemble. C'est à voir ici.